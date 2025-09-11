Il rapper Baby Gang è stato arrestato per possesso illegale di un’arma da fuoco

Il rapper Baby Gang è stato arrestato giovedì in flagranza di reato per possesso illegale di arma da fuoco in un albergo a Milano. Nella stanza dell’albergo la polizia ha trovato una pistola con la matricola abrasa e il caricatore con nove cartucce; inoltre nella casa di Calolziocorte, in provincia di Lecco, dove abita il rapper, la polizia ha trovato e sequestrato altre due pistole, che erano nascoste in un mobile.

Baby Gang (che si chiama Zaccaria Mouhib e ha 24 anni) è indagato in un’inchiesta iniziata a gennaio 2024 ed è stato arrestato mentre la polizia eseguiva una perquisizione. Sono stati arrestati anche altri quattro uomini verso cui era stata emessa un’ordinanza di custodia cautelare (che si esegue quando si ritiene che una persona indagata possa inquinare le prove, fuggire o commettere nuovamente il reato): sono accusati di detenere illegalmente armi da fuoco e sostanze stupefacenti a fini di spaccio.

Nell’inchiesta è indagato anche il rapper Simba La Rue, che insieme a Baby Gang era già stato condannato a marzo di quest’anno per una rissa a cui parteciparono nel luglio del 2022.