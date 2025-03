I rapper Baby Gang e Simba La Rue sono stati condannati definitivamente per la rissa a cui parteciparono nel luglio del 2022

Mercoledì la Corte di Cassazione ha confermato le condanne nei confronti dei rapper Baby Gang e Simba La Rue, tra i più famosi della scena milanese, per reati connessi a una rissa a cui avevano partecipato nel luglio del 2022, tra cui lesioni gravi e detenzione abusiva di un’arma da sparo. Baby Gang (che si chiama Zaccaria Mouhib e ha 23 anni) è stato condannato a 2 anni e 9 mesi di carcere: la pena era stata molto ridotta in appello, rispetto a quella decisa dal giudice di primo grado, di 5 anni e 2 mesi. Simba La Rue (il cui vero nome è Mohamed Lamine Saida e che ha 22 anni) è invece stato condannato a 4 anni e 6 mesi, contro i 6 anni e 4 mesi del primo grado. Nel luglio del 2022 i due rapper erano stati coinvolti in una violenta rissa tra due gruppi di persone in via di Tocqueville a Milano, nella zona di corso Como, centrale e assai nota per i locali e la vita notturna. Nella rissa erano stati feriti due ragazzi senegalesi di 27 e 28 anni.