Almeno 24 persone sono state uccise in un bombardamento russo contro un furgone delle poste ucraine che distribuiva le pensioni

Almeno 24 persone civili sono state uccise e 19 sono state ferite in un bombardamento russo mentre si trovavano in coda per ritirare la pensione presso un furgone del servizio postale ucraino a Yarova, una cittadina nella regione di Donetsk che si trova a 9 chilometri dalla linea del fronte. Nelle ultime settimane le truppe russe hanno intensificato molto gli attacchi nella regione, una delle due che compongono il Donbas (insieme a quella di Luhansk), che è uno dei fronti più importanti della guerra e oggetto di rivendicazioni russe da molto tempo.

Oleksandr Zhuravlev, capo dell’amministrazione militare della città di Lyman (che comprende Yarova) ha detto che l’attacco è avvenuto intorno alle 11 ore locali, le 10 in Italia. Tra i morti ci sono sia pensionati sia persone che lavoravano per le poste. Tre delle persone ferite sono in gravi condizioni e sono state portate all’ospedale di Sloviansk.

La società che gestisce la posta ucraina aveva deciso di usare un furgone per distribuire le pensioni dopo che una settimana fa era stata costretta a chiudere l’ufficio perché gli ultimi due dipendenti erano stati evacuati. Zhuravlev ha anche detto che il modo in cui vengono erogate le pensioni potrebbe essere ripensato, almeno nelle zone vicine al fronte, per evitare eventi simili.