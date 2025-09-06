È stata ulteriormente posticipata la partenza della Global Sumud Flotilla dalla Sicilia verso Gaza

La partenza delle barche della Global Sumud Flotilla dalla Sicilia non sarà più il 7 settembre, com’era previsto, ma è stata posticipata di alcuni giorni, ancora non si sa quanti. La Global Sumud Flotilla è la più grande iniziativa indipendente per portare aiuti umanitari ai civili nella Striscia di Gaza, con decine di barche a vela che cercheranno di superare il blocco navale imposto da Israele (un obiettivo in realtà quasi impossibile, e dal significato più che altro politico).

Alcune delle barche della Global Sumud Flotilla sono già partite la scorsa settimana da Genova e da Barcellona, e altre si dovrebbero unire partendo appunto da alcuni porti siciliani (soprattutto Catania) e dalla Tunisia. Gli organizzatori hanno fatto sapere che il motivo per cui la partenza è stata posticipata ha a che fare proprio con alcuni ritardi accumulati dalle barche già partite da Barcellona (che negli scorsi giorni erano state bloccate da una tempesta) e da quelle che devono partire dalla Tunisia.