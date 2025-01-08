La Global Sumud Flotilla, con Angelo Mastrandrea
La Global Sumud Flotilla è la più grande iniziativa indipendente per portare cibo a Gaza via mare, ed è un’operazione con grande valore simbolico e rischi molto reali per gli attivisti che si sono imbarcati. Ne parliamo con Angelo Mastrandrea del Post.
Sul Post
– Come si gestiscono 300 tonnellate di cibo per aiuti umanitari
– La grande raccolta alimentare per Gaza, a Genova
– Che barche sono quelle della Global Flotilla in partenza dall’Italia
– La più grande iniziativa indipendente per portare cibo a Gaza
I consigli di Angelo Mastrandrea
– “Gaza. Restiamo Umani” di Vittorio Arrigoni
– “Hamas” di Paola Caridi
– “Ogni mattina a Jenin” di Susan Abulhawa
– Il documentario “La strada dei Samouni”
Abbonati al
Questa pagina fa parte dei contenuti visibili agli abbonati del Post. Se lo sei puoi accedere, se non lo sei puoi esserlo.
È un modo per aiutare, è un modo per avere ancora di più dal Post. È un modo per esserci, quando ci si conta.