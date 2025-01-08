NewsletterPodcast
La Global Sumud Flotilla, con Angelo Mastrandrea

di Eugenio Cau
La Global Sumud Flotilla è la più grande iniziativa indipendente per portare cibo a Gaza via mare, ed è un’operazione con grande valore simbolico e rischi molto reali per gli attivisti che si sono imbarcati. Ne parliamo con Angelo Mastrandrea del Post.

Sul Post
Come si gestiscono 300 tonnellate di cibo per aiuti umanitari 
La grande raccolta alimentare per Gaza, a Genova 
Che barche sono quelle della Global Flotilla in partenza dall’Italia 
La più grande iniziativa indipendente per portare cibo a Gaza

I consigli di Angelo Mastrandrea
“Gaza. Restiamo Umani” di Vittorio Arrigoni
“Hamas” di Paola Caridi
“Ogni mattina a Jenin” di Susan Abulhawa
– Il documentario “La strada dei Samouni” 

