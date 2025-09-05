Le persone morte nell’incidente alla funicolare di Lisbona sono state tutte identificate

La polizia portoghese ha detto che tutte e 16 le persone morte nel grave incidente di mercoledì sera alla funicolare della Glória di Lisbona sono state identificate: cinque sono portoghesi, tre britanniche, due sudcoreane, due canadesi, una svizzera, una ucraina, una francese e una statunitense. La polizia ha detto anche che un cittadino tedesco che era stato erroneamente indicato tra le vittime in realtà è ricoverato in ospedale. Secondo quanto riferito dal direttore del Servizio Sanitario Nazionale, al momento le persone ferite a causa dell’incidente ancora ricoverate sono nove, di cui sei in terapia intensiva. È stata ferita lievemente anche una donna italiana.

Oltre che essere un mezzo di trasporto usato tutti i giorni da centinaia di persone, la funicolare della Glória è un’attrazione turistica nota della capitale portoghese: collega piazza Restauradores al belvedere di São Pedro de Alcântara, in centro città, e trasporta ogni anno oltre 3 milioni di passeggeri. Non è ancora chiaro cosa abbia causato l’incidente, in cui il vagone che scendeva è uscito dai binari e si è schiantato contro un edificio. Le indagini si stanno concentrando in particolare sulle attività di manutenzione, che dal 2022 sono affidate a un’azienda esterna.

– Leggi anche: Cosa si sa sul deragliamento della funicolare a Lisbona