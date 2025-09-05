Hamas ha diffuso un video di due ostaggi che si troverebbero nella città di Gaza, dove Israele ha intensificato gli attacchi

Venerdì Hamas ha diffuso un video che mostra Guy Gilboa-Dalal e Alon Ohel, due uomini israeliani che erano stati presi in ostaggio al festival Supernova il 7 ottobre del 2023, quasi due anni fa. Nel video, datato 28 agosto, Gilboa-Dalal viene mostrato in un’auto e chiede di essere liberato: dice di trovarsi nella città di Gaza e che assieme a lui nella stessa zona ci sono almeno altri otto ostaggi. Gilboa-Dalal si era già visto in un altro video diffuso da Hamas lo scorso febbraio: la sua famiglia ha autorizzato la pubblicazione di parte del video di venerdì. È invece la prima volta che Hamas rende pubbliche immagini di Ohel.

Proprio in questi giorni l’esercito israeliano ha intensificato i bombardamenti contro la città di Gaza, che è la più grande e popolosa della Striscia, e che Israele dice di occupare ormai per il 40 per cento. Sempre venerdì l’esercito israeliano ha distrutto un palazzo da 12 piani in una zona densamente popolata della città.

Gilboa-Dalal e Ohel sono due dei 48 ostaggi ancora trattenuti da Hamas, di cui si ritiene solo venti siano vivi. Negli attacchi del 7 ottobre del 2023 in territorio israeliano il gruppo palestinese uccise circa 1.200 persone e ne prese in ostaggio 251. Da allora secondo il ministero della Salute della Striscia di Gaza, controllato da Hamas, le persone uccise da Israele nella Striscia sono oltre 64mila, almeno 20 delle quali uccise nei bombardamenti di venerdì sulla città.

– Leggi anche: La storia dell’uccisione di Hind Rajab, raccontata a Venezia