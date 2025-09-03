È stata posticipata la partenza da Catania delle barche della Global Sumud Flotilla

È stata posticipata la partenza dal porto di Catania delle barche italiane che fanno parte alla Global Sumud Flotilla, la più grande iniziativa indipendente per cercare di portare aiuti umanitari ai civili nella Striscia di Gaza. Inizialmente era prevista per il 4 settembre: al momento sembra sarà posticipata al 7, ma le cose sono ancora incerte e dipendono anche dalle condizioni meteo e del mare. La decisione è stata annunciata dalla portavoce italiana della Global Sumud Flotilla, Maria Elena Delia, durante una conferenza stampa in Senato.

Delia ha detto che la ragione è il ritardo delle imbarcazioni spagnole, che a causa del maltempo sono ferme a Minorca, nelle isole Baleari. Le barche spagnole erano partite inizialmente domenica dal porto di Barcellona, ma erano state costrette a tornare indietro per le condizioni atmosferiche. Erano poi ripartite lunedì, ma si erano dovute fermare di nuovo sempre per il maltempo. Inoltre quelle a Catania stanno ancora aspettando che arrivino le barche partite domenica dal porto di Genova per raggiungerle. In tutto la parte italiana della Flotilla sarà composta da 25 imbarcazioni, tutte tra i 12 e i 16 metri di lunghezza.

