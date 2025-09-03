Le foto di martedì a Venezia

Martedì sera a Venezia sono stati presentati A House of Dynamite di Kathryn Bigelow e Lo straniero di François Ozon. Il primo è un thriller politico con Idris Elba, Rebecca Ferguson, Jared Harris e Jason Clarke; il secondo ha un cast di attori meno noti, emergenti o legati al cinema d’autore (Benjamin Voisin, Rebecca Marder, Denis Lavant) ed è un adattamento dell’omonimo romanzo di Albert Camus.

Fuori concorso è stato presentato anche Dead Man’s Wire, di Gus Van Sant, che vinse la Palma d’oro a Cannes nel 2003 per Elephant e fu candidato due volte come miglior regista agli Oscar. Tra quelli visti ieri sul red carpet ci recitano Colman Domingo, John Robinson e Myha’la.

