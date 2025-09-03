Rai e comune di Sanremo si sono accordati per l’organizzazione del Festival

La Rai ha fatto sapere di aver firmato un accordo con il comune di Sanremo per continuare a organizzare il Festival di Sanremo nella città ligure. Di recente il Consiglio di Stato ha stabilito che l’organizzazione del Festival non può essere assegnata direttamente alla Rai, ma che deve essere aggiudicata tramite una gara pubblica aperta a tutti gli operatori del settore. Al bando ha partecipato solo la Rai. I dettagli degli accordi non sono noti.

La vicenda era cominciata nel 2024 con il ricorso contro la scelta del comune di Sanremo di assegnare l’organizzazione del Festival alla Rai senza gara da parte di Just Entertainment, un’azienda che si occupa di produzione e realizzazione di eventi musicali interessata all’acquisizione dei diritti del Festival e del suo marchio. In seguito al ricorso lo scorso dicembre il Tribunale amministrativo regionale (TAR) della Liguria aveva stabilito che il comune non avrebbe più potuto affidare direttamente alla Rai l’organizzazione, e la decisione è stata poi confermata dal Consiglio di Stato, che è il tribunale del secondo e ultimo grado di giudizio per la giustizia amministrativa.

In particolare il Consiglio ha imposto la gara pubblica per l’assegnazione del festival per tre anni a partire dal 2026. Stando alle informazioni ottenute dal Sole 24 Ore l’accordo tra Rai e comune è valido per tre anni, con possibilità di rinnovo per altri due.

La prossima edizione del Festival sarà la 76esima e si terrà dal 24 al 28 febbraio del 2026, di modo da evitare sovrapposizioni con le Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina che cominceranno il 6 febbraio e termineranno il 22 dello stesso mese. Just Entertainment ha presentato ricorso anche contro il bando pubblicato dal comune, su cui il TAR si esprimerà il prossimo 17 ottobre.