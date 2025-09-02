L’attore francese Gérard Depardieu sarà processato anche per stupro

Gérard Depardieu sarà processato a Parigi per le accuse di stupro che gli sono state rivolte dall’attrice e ballerina Charlotte Arnould, che lo aveva denunciato nel 2018. La notizia era stata diffusa inizialmente dal canale televisivo France Info e poi è stata confermata da fonti giudiziarie all’agenzia di stampa AFP. Depardieu, che è uno dei più celebri attori francesi, ha 76 anni e lo scorso maggio, sempre a Parigi, era stato condannato in primo grado a 18 mesi di carcere per aggressione sessuale nei confronti di due donne rimaste anonime. In quel caso le accuse riguardavano fatti avvenuti nel 2021, sul set del film Les Volets verts.

Nel 2018 Arnould, che oggi ha 29 anni, aveva denunciato Depardieu per averla violentata in due occasioni, il 7 e il 13 agosto di quell’anno. L’attore ha sempre sostenuto che i rapporti fossero consensuali. Anche nel caso del processo di maggio si è sempre dichiarato innocente e ha fatto ricorso contro la sentenza.