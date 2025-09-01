È stata arrestata una persona sospettata di aver ucciso l’ex presidente del parlamento ucraino Andriy Parubiy

È stata arrestata una persona sospettata di aver ucciso Andriy Parubiy, che fu presidente del parlamento ucraino tra il 2016 e il 2019. Parubiy era stato ucciso sabato mattina a colpi d’arma da fuoco per strada a Leopoli, nell’Ucraina occidentale. Il ministro dell’Interno Igor Klymenko ha detto che l’arresto è stato effettuato nella regione occidentale di Khmelnytskyi, e che secondo le prime indagini l’omicidio sarebbe stato organizzato dettagliatamente nei giorni precedenti: «l’aggressore aveva studiato i movimenti della vittima, aveva tracciato il suo percorso e pianificato la fuga», ha detto. Al momento non sono state diffuse maggiori informazioni sulla persona arrestata.

Parubiy aveva 54 anni, aveva fatto politica fin dai primi anni Duemila ed era stato un politico di spicco nella rivoluzione del 2014, nota come Euromaidan, dopo la quale fu scelto come segretario per la Sicurezza nazionale. Fu presidente del parlamento durante il governo del presidente Petro Poroshenko, che con le elezioni del 2019 fu sostituito da Zelensky: da allora aveva continuato a fare il deputato per il partito Solidarietà Europea di Poroshenko.