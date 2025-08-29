Un uomo turco è stato arrestato con l’accusa di aver progettato un attentato contro papa Francesco nel 2024

Un uomo turco di 46 anni è stato arrestato nei Paesi Bassi e estradato in Italia perché è accusato di essere tra le persone che avevano progettato un attacco armato contro papa Francesco nel 2024. La notizia è stata data dal quotidiano triestino Il Piccolo: l’uomo infatti attualmente si trova nel carcere di Trieste.

Il 7 luglio dell’anno scorso papa Francesco era stato in visita proprio a Trieste. Il giorno prima, in una valigia lasciata incustodita nel bar della stazione ferroviaria della città, erano state trovate una pistola e 14 cartucce, che secondo un’indagine successiva avrebbero dovuto essere usate in un attacco al papa. Sempre secondo l’indagine, l’attacco sarebbe stato progettato da un’organizzazione turca legata all’ISIS-K, un gruppo terroristico affiliato all’ISIS e attivo principalmente in Afghanistan. L’uomo accusato per l’attentato si chiama Hasan Uzun ed è stato arrestato nei Paesi Bassi su mandato dell’Interpol, l’organizzazione internazionale per la collaborazione tra polizie di vari paesi.