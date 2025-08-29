È stata liberata la missionaria irlandese che era stata rapita da un orfanotrofio di Haiti

Il governo dell’Irlanda e la famiglia di Gena Heraty, la missionaria irlandese rapita da un orfanotrofio di Haiti il 3 agosto, hanno fatto sapere che la donna e le altre otto persone rapite insieme a lei sono state liberate. Heraty è la direttrice dell’orfanotrofio Sainte-Hélène della città di Kenscoff, che si trova a circa 10 chilometri dalla capitale Port-au-Prince; la struttura fa parte della rete Nos Petits Frères et Sœurs, che gestisce orfanotrofi, ospedali e programmi educativi per bambini in Sud America e nei paesi caraibici. Le altre persone rapite erano sette adulti e un bambino di tre anni con disabilità.