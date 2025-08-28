Kim Jong Un andrà in Cina per la prima volta dal 2019, per assistere alla parata militare del 3 settembre

Il dittatore nordcoreano Kim Jong Un andrà a Pechino, in Cina, per assistere all’enorme parata militare organizzata dal governo cinese il 3 settembre per celebrare l’80esimo anniversario della fine della Seconda guerra mondiale e dell’occupazione giapponese del paese. Per Kim sarà la prima visita in Cina dal 2019. Insieme al presidente cinese Xi Jinping e a Kim Jong Un ci sarà anche il presidente della Russia Vladimir Putin. Per i tre leader sarà quindi l’occasione per mostrare pubblicamente la loro alleanza politica e militare.

Non ci saranno politici occidentali tra i 26 capi di stato e di governo che assisteranno alla parata, a eccezione del primo ministro slovacco Robert Fico, che ha spesso adottato posizioni antieuropeiste e filorusse (era stato anche l’unico leader dei paesi dell’Unione Europea a partecipare quest’anno alla parata a Mosca per la vittoria russa nella Seconda guerra mondiale, il 9 maggio). Tra gli altri partecipanti ci saranno anche Alexander Lukashenko, dittatore della Bielorussia, e Masoud Pezeshkian, presidente dell’Iran.

– Leggi anche: La visita di Xi Jinping in Tibet, per ricordare chi comanda