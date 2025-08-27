Le ultime quattro squadre a essersi qualificate per la Champions League

Alla fine degli spareggi di mercoledì sera si sono qualificate le ultime quattro squadre per la Champions League, la principale competizione calcistica europea per club: sono il Copenhagen (squadra della Danimarca), il Benfica (Portogallo), il Club Brugge (Belgio), e il Qarabağ (Azerbaijan).

Le squadre qualificate sono in tutto 36 (comprese quattro italiane: Napoli, Inter, Atalanta e Juventus). La Champions League avrà un girone unico, e le 36 squadre giocheranno otto partite contro otto diverse avversarie, quattro in casa e quattro fuori casa, stabilite tramite i sorteggi che si terranno giovedì 28 agosto. Le 36 squadre partecipanti sono state divise in quattro fasce in base al loro ranking, con la regola che non possono affrontarsi due squadre dello stesso paese: ogni squadra ha un suo calendario e affronta due squadre della prima fascia, due della seconda, due della terza e due della quarta.

