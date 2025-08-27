Decine di persone palestinesi sono state ferite nel corso di un’operazione militare israeliana a Ramallah, in Cisgiordania

Diverse persone palestinesi sono state ferite nel corso di un’operazione militare condotta martedì pomeriggio dall’esercito israeliano a Ramallah, in Cisgiordania, territorio che secondo la comunità internazionale appartiene ai palestinesi ma che da decenni Israele occupa illegalmente . Nell’operazione l’esercito israeliano ha perquisito un ufficio di cambio per presunti legami con Hamas, e ha arrestato cinque persone. Le operazioni militari israeliane a Ramallah – dove ha sede l’Autorità nazionale palestinese (ANP), che governa in maniera semiautonoma alcune zone della Cisgiordania – sono piuttosto comuni ma di rado vengono effettuate in pieno giorno.

Nel corso dell’operazione ci sono stati scontri violenti tra la popolazione locale e i soldati israeliani: la Mezzaluna Rossa (l’equivalente della Croce Rossa nei paesi islamici) ha detto che 58 persone palestinesi sono state ferite, alcune da colpi d’arma da fuoco. L’esercito israeliano ha confermato di aver sparato contro alcuni palestinesi, sostenendo che i soldati si stessero difendendo da lanci di pietre.