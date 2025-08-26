La Cambogia ha approvato una legge per revocare la cittadinanza a chi viene giudicato colluso con un’altra nazione

In Cambogia il parlamento ha approvato all’unanimità una legge che permette di revocare la cittadinanza cambogiana a chi viene giudicato colluso con un paese straniero o responsabile di azioni considerate dannose per la sovranità, l’integrità territoriale e la sicurezza nazionale. Varie associazioni che si occupano di diritti umani in Cambogia hanno criticato la legge e il modo vago in cui è scritta, temendo che possa essere usata strumentalmente contro avversari politici o persone appartenenti a minoranze etniche. Il paese è governato da decenni in maniera autoritaria dalla stessa famiglia, e i politici di opposizione sono spesso perseguitati.

Il ministro dell’Interno Sar Sokha ha detto prima della votazione che la legge è necessaria perché nel paese sarebbe attivo un gruppo di cittadini cambogiani che agirebbe per conto della Thailandia. Tra Cambogia e Thailandia c’è una decennale disputa territoriale, che a luglio ha causato alcuni giorni di scontri e bombardamenti in cui sono state uccise 30 persone e che hanno costretto oltre 180.000 altre a lasciare la propria casa. Il 28 luglio i due paesi hanno firmato un cessate il fuoco. In realtà il progetto della legge era stato annunciato prima degli scontri.

La revoca della cittadinanza è una misura prevista in casi eccezionali anche in diversi paesi europei, fra cui l’Italia, sia per chi ha acquisito la cittadinanza per naturalizzazione, sia per chi è cittadino dalla nascita.