La Russia ha accusato l’Ucraina di aver colpito una centrale nucleare: non ci sono danni gravi

La Russia ha accusato l’Ucraina di aver provocato un incendio in una delle più grandi centrali nucleari del paese, nella regione russa di Kursk, a 60 chilometri dal confine ucraino. La centrale nucleare di Kursk ha dichiarato sul proprio canale Telegram che un drone ucraino, abbattuto dalle difese antiaeree russe, è esploso vicino all’impianto, distruggendone una parte e causando un incendio.

La direzione della centrale ha fatto sapere che l’incendio è stato spento facilmente e che non ci sono stati né morti né feriti. Ha detto che l’incendio ha danneggiato un pezzo del reattore, ma che il livello di radiazioni nell’area è rimasto nella norma. L’Agenzia internazionale per l’energia atomica ha confermato che il livello di radiazioni vicino alla centrale è normale.

La Russia ha detto anche che l’incendio ha portato a una riduzione del 50 per cento del regime di potenza di uno dei reattori della centrale. L’Ucraina non ha commentato.