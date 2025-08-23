I campioni olimpici Marius Lindvik e Johann André Forfang sono stati sospesi per aver barato ai Mondiali di sci nordico

I campioni olimpici norvegesi Marius Lindvik e Johann André Forfang sono stati sospesi per tre mesi dalla FIS, la Federazione internazionale di sci e snowboard, per aver barato ai Mondiali di sci nordico a marzo. Allora erano stati squalificati dalla gara di salto con gli sci per aver violato le regole della Federazione sull’abbigliamento degli atleti, che in questa disciplina sono molto rigide, dato che può influenzare molto il risultato. Insieme a loro sono stati sospesi due allenatori e un altro membro dello staff della squadra norvegese.

La squalifica di tre mesi è la sanzione minima prevista dal regolamento della FIS, e per questo i due atleti l’hanno accettata senza fare ricorso: se fosse stata più lunga, infatti, avrebbero rischiato di non partecipare alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina, che inizieranno il 6 febbraio del 2026. Dai tre mesi di sospensione saranno anche detratti i 18 giorni che Lindvik e Forfang hanno già scontato a marzo.

