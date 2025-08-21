Il Garante della privacy ha ordinato a Fabrizio Corona di rimuovere i messaggi privati dell’attore Raoul Bova da YouTube e Instagram

Mercoledì il Garante per la protezione dei dati personali, noto anche come Garante della privacy, ha ordinato a Fabrizio Corona di rimuovere i messaggi vocali privati inviati dall’attore Raoul Bova all’influencer Martina Ceretti da una puntata del suo programma di pettegolezzi Falsissimo, disponibile su YouTube, e dal profilo su Instagram associato. Sulla diffusione dei messaggi da parte di Corona, screditatissimo personaggio dello spettacolo, il Garante aveva aperto un’istruttoria il 6 agosto. I messaggi, che Corona aveva diffuso a partire dal 21 luglio, mostrano che Bova ha avuto una relazione con Ceretti, a quel che sembra all’insaputa della sua compagna, Rocío Muñoz Morales.

Relativamente ai messaggi c’è anche un’indagine della procura di Roma, che ha ipotizzato un reato di tentata estorsione ai danni di Bova, cioè che qualcuno lo abbia minacciato di diffondere i messaggi e che per non farlo gli abbia chiesto qualcosa in cambio (alla fine sono stati comunque diffusi).