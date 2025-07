La procura di Roma ha avviato un’indagine per tentata estorsione per una vicenda di messaggi privati di Raoul Bova divulgati da Fabrizio Corona 

La procura di Roma ha avviato un’indagine contro l’imprenditore milanese Federico Monzino, accusato di tentata estorsione: la vicenda riguarda alcuni scambi di messaggi privati tra l’attore Raoul Bova e l’influencer Martina Ceretti divulgati nel podcast Falsissimo di Fabrizio Corona.

Bova e Ceretti avrebbero avuto una relazione all’insaputa della compagna dell’attore, Rocío Muñoz Morales. Monzino – che conosce Ceretti e fa parte di un’importante famiglia di imprenditori lombardi – sarebbe entrato in possesso dei messaggi e avrebbe minacciato Bova di diffonderli: la tentata estorsione si sarebbe concretizzata in un’implicita richiesta di qualche tipo fatta da Monzino a Bova per evitare che i messaggi venissero diffusi: non ci sono state esplicite richieste di soldi, da quel che si sa. Bova non avrebbe risposto al messaggio e i messaggi sarebbero poi stati effettivamente diffusi nel podcast di Corona.

I contorni dell’indagine sono molto vaghi e non si sa di quali scambi si parli di preciso, né come mai la procura ritenga che il contatto stabilito tra Monzino e Bova avesse finalità ricattatoria. Secondo le informazioni disponibili Monzino avrebbe contattato Bova con un sms anonimo, minacciando l’attore di diffondere i messaggi (come poi è successo), con quella che la procura ha ritenuto un’implicita richiesta, forse economica, per cui ha ipotizzato l’accusa di tentata estorsione.