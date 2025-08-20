Mercoledì mattina un uomo ha incendiato e preso a martellate un banco dei check-in dell’aeroporto di Milano Malpensa: l’incendio è stato spento e non sembrano esserci feriti. È successo al terminal 1. L’uomo è stato fermato dalla polizia: ha 26 anni, è nato in Mali e si trova regolarmente in Italia con un permesso di protezione internazionale sussidiaria valido: è una forma di protezione internazionale riconosciuta a chi rischia di subire danni gravi nel caso in cui rientrasse nel proprio paese. L’uomo non aveva con sé una carta d’imbarco per prendere un volo: non ci sono informazioni sui motivi del suo gesto.