Le trattative sulla guerra in Ucraina sono ancora l’oggetto dei titoli principali sui quotidiani nazionali, anche in assenza di grosse svolte. Si parla anche delle discussioni interne alla maggioranza di governo riguardo al gruppo di esperti sui vaccini in cui erano stati nominati due scettici sui vaccini, ora sciolto, e del ritiro del tennista Jannik Sinner dalla finale del Masters 1000 di Cincinnati. Sui quotidiani locali si legge della seconda persona morta per il botulismo in Sardegna, del caso dei neonati prematuri morti all’ospedale di Bolzano e dei due casi di uomini morti dopo essere stati colpiti con il taser dai carabinieri, tra le altre cose.