La Nuova Zelanda ha emesso la prima condanna per spionaggio della sua storia, contro un suo soldato

La Nuova Zelanda ha emesso la prima condanna per spionaggio della sua storia lunedì, contro un soldato che ha ammesso di aver fatto attività di spionaggio per conto di un paese straniero. In realtà il soldato, il cui nome non è stato diffuso in base alle leggi sulla privacy del paese, non comunicava con un agente di un paese straniero ma con un agente della polizia neozelandese sotto copertura, che stava indagando su alcuni gruppi di estrema destra neozelandesi. Nel 2019 il soldato passò all’agente diversi documenti segreti, tra cui mappe militari e credenziali per accedere a sistemi informatici dell’esercito.

La polizia scoprì che il soldato era attivo in alcuni gruppi di estrema destra mentre indagava sull’attacco terroristico a due moschee nella città di Christchurch nel 2019, compiuto dal suprematista bianco Brenton Tarrant. Gli investigatori hanno trovato sul suo hard disk una copia della diretta video dell’attacco fatta da Tarrant (che l’aveva trasmessa su Facebook grazie a una telecamera fissata sulla sua fronte) e un documento politico pubblicato online da Tarrant prima dell’attacco. Il soldato è stato condannato anche per il possesso di questi file, poiché detenerli senza autorizzazione è considerato un reato in Nuova Zelanda. La sentenza, che stabilirà che pena dovrà scontare il soldato, è prevista nei prossimi giorni.