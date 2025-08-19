L’emittente di destra statunitense Newsmax pagherà 67 milioni di dollari a Dominion Voting System in una causa per diffamazione

Newsmax, rete televisiva statunitense di destra che ha posizioni molto vicine a quelle del presidente Donald Trump, si è accordata con Dominion Voting System, una delle aziende che producono macchine e software per il voto elettronico usati negli Stati Uniti, per chiudere una causa per diffamazione. La causa riguardava le elezioni presidenziali del 2020, perse da Trump e molto contestate da lui e dai suoi sostenitori. Nei suoi servizi Newsmax aveva accusato ripetutamente, ma senza alcun fondamento, Dominion di aver partecipato a una frode elettorale per far vincere Joe Biden, come sostenuto anche da Trump. Per chiudere il processo Newsmax pagherà 67 milioni di dollari a Dominion.

Nel 2023 un altro processo molto simile fra Dominion e Fox News, la più nota e influente emittente della destra statunitense, finì con un patteggiamento. In quel caso però la somma fu molto più alta: 787,5 milioni di dollari.