Weekly Beasts

Una nuova ondata di calore causata da un anticiclone subtropicale sta attraversando l’Italia e l’Europa da ormai una settimana, come accadde a fine giugno; anche stavolta tra le immagini diffuse dalle agenzie fotografiche ce ne sono alcune che mostrano gli animali mentre si rinfrescano, come un bulldog tra i vapori dell’acqua nebulizzata a Parigi. Poi ci sono un martin pescatore che cerca di afferrare col becco una nocciolina, una medusa sulla spiaggia di Gravelines (chissà se era anche lei tra quelle che hanno causato lo spegnimento di una centrale nucleare) e un piccolo di giaguarondi.