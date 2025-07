Weekly Beasts

Le temperature elevate degli ultimi giorni, che sono peraltro l’argomento caldo della settimana, non hanno messo in difficoltà soltanto le persone ma naturalmente anche gli animali. Alcune fotografie presenti in questa raccolta li ritraggono mentre cercano di rinfrescarsi: ci sono, tra gli altri, due elefanti sotto un getto d’acqua fredda, un piccione arruffato in mezzo a una fontana e orsi polari sdraiati tra i cubetti di ghiaccio. Poi due pecore Ladoum, una pulcinella di mare con dei piccoli pesci nel becco e un pipistrello con le ali spiegate. Per finire: una gattina di due giorni, mentre viene nutrita.