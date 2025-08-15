La stragrande maggioranza delle prime pagine di oggi, venerdì di Ferragosto, dedica l’apertura all’incontro in Alaska tra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e quello russo Vladimir Putin. Trova ancora spazio il grande filone di inchieste giudiziarie sull’edilizia a Milano, che aveva portato agli arresti domiciliari di diversi personaggi di spicco della politica e dell’imprenditoria locale, revocati giovedì per Giancarlo Tancredi, l’ex assessore alla Rigenerazione urbana, e Giuseppe Marinoni, l’ex presidente della commissione comunale per il paesaggio. Diversi quotidiani hanno in prima pagina gli sviluppi del caso della donna di Milano investita e uccisa da quattro ragazzini con un’auto rubata e il calo dei turisti nelle località balneari, con cui aprono alcuni giornali locali.