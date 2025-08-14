Tre dei quattro minori accusati di aver investito e ucciso una donna a Milano sono stati allontanati dalle famiglie e messi in comunità

La polizia locale di Milano ha allontanato dalle famiglie e messo in comunità per minorenni tre dei quattro ragazzini accusati di aver investito e ucciso una donna di 71 anni con una macchina rubata, lunedì mattina nel quartiere Gratosoglio di Milano. I ragazzini hanno tra gli 11 e i 13 anni e nei giorni scorsi erano stati fermati, interrogati e poi rilasciati. Inizialmente erano stati riconsegnati alle famiglie, che vivevano in un piccolo insediamento rom vicino al luogo dell’incidente: in seguito però queste avevano lasciato Milano con i minori senza avvisare le autorità. La polizia quindi ha deciso di procedere con l’allontanamento. Il quarto ragazzino invece non si è spostato da Milano, ed è ancora con la famiglia.

Nelle prossime ore sarà la procura per i minorenni a decidere se revocare il provvedimento o chiederne la conferma al giudice. La procura per i minorenni è l’ufficio del tribunale dei minori che si occupa delle indagini: sono entrambi organi della giustizia minorile, molto diversa da quella ordinaria per il suo intento rieducativo e non punitivo, e che prevede che per poter procedere penalmente nei confronti di un minore è necessario che abbia almeno 14 anni. I quattro ragazzi coinvolti nell’incidente sono tutti minori di 14 anni: il procedimento giudiziario verso di loro quindi non si concluderà con un processo né tantomeno con una condanna.

