L’esercito israeliano ha approvato il piano per l’occupazione della città di Gaza

Mercoledì il capo dell’esercito israeliano Eyal Zamir ha approvato le linee generali del piano per occupare la città di Gaza, già approvato dal governo, di cui per ora non si conoscono molti dettagli. L’approvazione è avvenuta durante un incontro dello stato maggiore dell’esercito a cui hanno partecipato anche alcuni membri dello Shin Bet, il servizio segreto interno israeliano.

Il piano in questione riguarda l’occupazione della sola città di Gaza: il primo ministro Benjamin Netanyahu ha però parlato anche dell’intenzione di occupare l’intera Striscia, benché per ora il governo non abbia approvato formalmente alcun piano in tal senso. Fra i molti critici del piano c’era stato anche il capo di stato maggiore Zamir, secondo cui avrebbe messo a rischio la vita degli ostaggi ancora nella Striscia di Gaza. Le sue critiche erano state notevoli e molto commentate dato che è stato scelto da Netanyahu ed è un suo importante alleato.