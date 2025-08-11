Dall’11 al 17 agosto i treni ad alta velocità tra Roma e Milano ci metteranno quasi due ore in più

Da oggi, lunedì 11 agosto, e fino al 17 agosto aumenteranno di quasi due ore i tempi di percorrenza sulla linea dei treni ad alta velocità tra Milano e Roma: solitamente viene percorsa in circa 3 ore o tre ore e mezza, mentre questa settimana serviranno quasi 4 ore e 50 minuti. L’allungamento del viaggio è dovuto a lavori di manutenzione sulla linea tra Milano e Bologna, per cui i treni non potranno percorrere la tratta riservata all’alta velocità. Ci saranno ripercussioni anche su altre destinazioni, come Firenze e Napoli, interessate già da altri lavori sulle tratte. Il disagio riguarderà sia i viaggi con Trenitalia che quelli con Italo; il costo dei biglietti sarà lo stesso ma le compagnie hanno indicato espressamente nei biglietti che servirà più tempo.

La circolazione è modificata o rallentata anche su altre tratte. Tra le altre, da giugno e fino al 28 settembre sulla Milano-Genova alcuni binari sono chiusi per lavori programmati, con tempi aumentati di 20 fino a 60 minuti. Dal 4 al 25 agosto sulla linea Milano-Venezia i tempi di viaggio si allungano di 90 minuti, per lavori attorno alla stazione di Vicenza.

