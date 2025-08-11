Sono ancora in corso le operazioni per spegnere l’incendio sulle pendici del Vesuvio

L’incendio sviluppatosi a partire da giovedì attorno al Vesuvio è ancora in corso, nonostante i vasti sforzi di vigili del fuoco e protezione civile per spegnerlo: nella notte fra domenica e lunedì la zona coinvolta si è allargata arrivando vicino a Torre del Greco, il punto più a ovest raggiunto finora. Le fiamme sono comunque lontane da edifici e centri abitati, e per il momento non sono considerate un grosso rischio per i residenti.

L’incendio era iniziato fra giovedì e venerdì vicino a Terzigno, un comune a sudest del vulcano (il lato opposto a quello dove si trova Napoli). Lunedì mattina sul posto c’erano 80 vigili del fuoco che cercano di spegnere le fiamme con vari mezzi aerei, inviati anche da altre regioni tra cui Emilia-Romagna, Toscana e Marche.

