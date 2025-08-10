Anche due medici sono indagati per la morte di due persone intossicate dal botulino in Calabria
La procura di Paola, in provincia di Cosenza, sta indagando anche su due medici per il caso delle due persone morte per un’intossicazione da botulino avvenuta a Diamante. Sono medici a cui l’uomo e la donna morti per il botulismo si erano rivolti per via dei propri sintomi, e sono stati aggiunti al registro degli indagati dopo che è stata decisa l’autopsia sui corpi delle due persone: in questo modo i medici potranno indicare agli investigatori i propri avvocati e consulenti in vista delle autopsie, in programma per il 12 agosto. È indagato anche il gestore del furgone che vendeva i panini a cui è stata ricondotta l’intossicazione.
– Leggi anche: Cosa causa le intossicazioni da botulino