Molti giornali aprono con l’annuncio dell’incontro tra Donald Trump e Vladimir Putin a Ferragosto, e soprattutto con la risposta di Volodymyr Zelensky, che si è detto contrario a qualsiasi accordo di pace che preveda una cessione territoriale. Si parla anche del comunicato congiunto di Australia, Germania, Italia, Nuova Zelanda e Regno Unito per «rifiutare con forza» l’intenzione di Israele di occupare la città di Gaza, poi dell’incendio sulle pendici del Vesuvio e delle polemiche sul ponte sullo Stretto di Messina.