Sono in corso diversi incendi boschivi in Grecia, in particolare a sud di Atene

Una persona è morta e diverse case sono state distrutte in una serie di incendi boschivi in corso in alcune aree della Grecia. Tra le zone coinvolte ci sono la periferia meridionale di Atene e la regione del Peloponneso, in particolare l’area della città di Archea Olympia, dove si trova il sito archeologico della città che ospitò i primi giochi olimpici. La persona che è morta era un anziano che viveva a Keratea, una trentina di chilometri in linea d’aria da Atene; è stato trovato morto nella sua casa.

Negli ultimi giorni in Grecia ci sono state decine di incendi boschivi e di aree erbose secche per via della stagione estiva, alimentati dai forti venti. Sono stati emessi ordini di evacuazione in vari paesi dell’Attica orientale come Synterina, Dimolaki, Maliasteka, Agiasma, Charvalo, Drosia e Ari, e i vigili del fuoco stanno avendo difficoltà a contenere la diffusione delle fiamme.