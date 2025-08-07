Instagram ha aggiunto una funzione che permette di ripostare i contenuti degli altri utenti

Instagram ha aggiunto tre nuove funzioni, disponibili da ieri, tra cui una che permette di condividere post di altri utenti (senza dover usare le storie, dove è già possibile). I repost – come vengono chiamate le condivisioni – appariranno come contenuti suggeriti nei feed delle persone che seguono il profilo e saranno inoltre raccolti in una sezione nuova di ogni profilo personale. L’opzione repost è la terza icona da sinistra sotto ogni contenuto.

Finora l’unico modo per condividere pubblicamente i contenuti altrui era attraverso le storie, che però dopo 24 ore si eliminano automaticamente.

La seconda novità è l’introduzione della “Instagram map”. Una volta attivata l’opzione (che non è attiva di default), sarà possibile mostrare la propria posizione ad altri utenti selezionati e usare la mappa per vedere da quali luoghi altri utenti e creator stanno pubblicando dei contenuti.

La terza novità si chiama “Amici”, è presente nella parte in alto a destra all’interno della sezione Reels e mostra con quali contenuti hanno interagito gli utenti che si seguono, cosa che nei piani di Instagram dovrebbe rendere più immediato avviare discussioni e fare commenti. Sarà comunque possibile non rendere visibili alcuni like o commenti.