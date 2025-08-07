NewsletterPodcast
ShopRegala
Abbonati

Instagram ha aggiunto una funzione che permette di ripostare i contenuti degli altri utenti

La nuova funzionalità "Amici" su Instagram (Screenshot dal sito di Meta)
La nuova funzionalità "Amici" su Instagram (Screenshot dal sito di Meta)

Instagram ha aggiunto tre nuove funzioni, disponibili da ieri, tra cui una che permette di condividere post di altri utenti (senza dover usare le storie, dove è già possibile). I repost – come vengono chiamate le condivisioni – appariranno come contenuti suggeriti nei feed delle persone che seguono il profilo e saranno inoltre raccolti in una sezione nuova di ogni profilo personale. L’opzione repost è la terza icona da sinistra sotto ogni contenuto.

Finora l’unico modo per condividere pubblicamente i contenuti altrui era attraverso le storie, che però dopo 24 ore si eliminano automaticamente.

La seconda novità è l’introduzione della “Instagram map”. Una volta attivata l’opzione (che non è attiva di default), sarà possibile mostrare la propria posizione ad altri utenti selezionati e usare la mappa per vedere da quali luoghi altri utenti e creator stanno pubblicando dei contenuti.

La terza novità si chiama “Amici”, è presente nella parte in alto a destra all’interno della sezione Reels e mostra con quali contenuti hanno interagito gli utenti che si seguono, cosa che nei piani di Instagram dovrebbe rendere più immediato avviare discussioni e fare commenti. Sarà comunque possibile non rendere visibili alcuni like o commenti.

Tag: instagram-social network

Consigliati