La multinazionale BP ha detto di aver trovato il più grosso giacimento di petrolio e gas da 25 anni, al largo del Brasile

La multinazionale petrolifera britannica BP ha comunicato di avere individuato un nuovo giacimento di petrolio e gas, sostenendo sia il più grande che ha scoperto negli ultimi 25 anni. BP ha detto che si trova nel bacino sedimentario di Santos, al largo del Brasile, a circa 400 chilometri da Rio de Janeiro, e che si estende su un’area di 300 chilometri quadrati. BP ha specificato che è ancora troppo presto per stimare l’entità delle riserve di gas e petrolio, o la loro qualità. Contengono infatti elevati livelli di anidride carbonica: un aspetto che, secondo il Financial Times, potrebbe rendere più complicata l’estrazione.

Il giacimento si chiama Bumerangue e si trova a una profondità di 2,3 chilometri: le operazioni per poterne sfruttare di simili solitamente richiedono tra i quattro e i dieci anni. BP ha una licenza esclusiva della durata di cent’anni, durante i quali verserà il 5,9 per cento dei profitti al governo brasiliano (esclusi i costi iniziali). La notizia della scoperta è rilevante per via del riposizionamento di BP col nuovo amministratore delegato, Murray Auchincloss: dallo scorso febbraio infatti è tornata a puntare sulla produzione di combustibili fossili, ridimensionando gli investimenti nelle energie rinnovabili.