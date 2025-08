A causa della tempesta Floris in Scozia ci sono strade chiuse, treni e aerei cancellati e più di 22mila case senza corrente

In Scozia è in corso la tempesta Floris, che sta provocando forti piogge e venti che hanno raggiunto i 170 chilometri orari. La Scottish and Southern Electricity Networks (SSEN), l’azienda che si occupa della distribuzione di energia elettrica in Scozia, ha detto che circa 22.500 abitazioni sono rimaste senza corrente e ha definito Floris «la più forte tempesta estiva da molto tempo». L’azienda ha detto di aver impiegato centinaia di operatori in più, ma di non poter assicurare che la corrente venga ripristinata a tutti entro la fine della giornata. Anche in Irlanda ci sono 10mila abitazioni senza corrente.

Sempre per via della tempesta sono stati cancellati voli aerei, traghetti e treni: alcuni treni erano già stati cancellati per precauzione prima che iniziassero piogge e venti, altri sono stati cancellati in giornata. Tra gli altri sono stati cancellati diversi voli aerei diretti verso le isole Ebridi, una destinazione piuttosto frequentata dai turisti in questo periodo dell’anno. Sono caduti anche degli alberi sui binari ferroviari e su varie strade, che sono state chiuse per evitare incidenti. Sulla A87, la principale strada che attraversa le Highlands, alcuni camper sono stati rovesciati dal vento, ma non ci sono notizie di feriti. Le Highlands sono un’estesa regione montuosa al centro della Scozia, anche in questo caso molto frequentata dai turisti.