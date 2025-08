In provincia di Siracusa 12 persone sono state arrestate per maltrattamenti sugli ospiti anziani e disabili di due RSA

In provincia di Siracusa 12 persone sono state arrestate per maltrattamenti e violenze sugli ospiti di due RSA, dove c’erano persone anziane e con disabilità psichiche: cinque sono in custodia cautelare in carcere, e sette agli arresti domiciliari con divieto di svolgere attività assistenziali. Le due strutture, che sono nella zona di Pachino, sono state sequestrate: il tribunale ha disposto il sequestro anche di una terza in via preventiva, perché riconducibile alla stessa cooperativa. Altre quattro persone sono state sottoposte il cosiddetto obbligo di firma, cioè l’obbligo di presentarsi negli uffici della polizia in giorni e orari stabiliti dal giudice.

Le indagini sulle violenze in queste RSA sono iniziate dopo le segnalazioni di alcuni abitanti della zona, e hanno riscontrato episodi di violenza fisica e verbale, somministrazioni di farmaci da parte di personale non qualificato e gravi carenze assistenziali. Nelle due strutture erano ospitate complessivamente 20 persone, ora trasferite in altre sedi.