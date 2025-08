A El Salvador è stata approvata una legge che abolisce i limiti del mandato presidenziale

Giovedì il parlamento di El Salvador, stato dell’America centrale, ha approvato una riforma costituzionale che ha abolito i limiti ai mandati presidenziali: è stata proposta da Nuevas Ideas, il partito conservatore e populista del presidente Nayib Bukele, che quindi potrà candidarsi – come chiunque altro – per un numero illimitato di volte. Inoltre, la riforma ha esteso la durata del mandato da 5 a 6 anni, ha eliminato il ballottaggio e ha ridotto di due anni l’attuale mandato di Bukele, che finirà quindi nel 2027, in modo da far coincidere elezioni presidenziali e del parlamento. A febbraio del 2024 Bukele aveva vinto nettamente le elezioni a El Salvador, nonostante la Costituzione salvadoregna gli impedisse di candidarsi per un secondo mandato.