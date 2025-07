C’è stato un grosso attacco della Russia contro Kiev: ci sono almeno 6 morti e decine di feriti

Nella notte tra mercoledì e giovedì la Russia ha lanciato un grosso attacco di droni e missili contro Kiev, la capitale dell’Ucraina. Almeno sei persone sono state uccise, tra cui un bambino di sei anni, e ci sono al momento 52 feriti. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha detto che complessivamente l’attacco è stato compiuto con 300 droni e 8 missili, e che ci sono gravi danni in diversi quartieri della città.

Gli attacchi stanno proseguendo nonostante lunedì il presidente degli Stati Uniti Donald Trump avesse dato un ultimatum di dieci giorni al suo omologo russo Vladimir Putin per terminare la guerra in Ucraina, sostenendo che altrimenti avrebbe imposto alla Russia pesanti sanzioni sia dirette che “indirette”, pensate cioè per colpire i paesi con cui ha relazioni economiche. Trump ha detto di essere deluso da Putin, con cui aveva sempre sostenuto di avere un «ottimo rapporto», ma da cui negli ultimi tempi si è progressivamente allontanato.