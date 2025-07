Antonio Tajani ha convocato l’ambasciatore russo in Italia per contestare l’inserimento suo, di Sergio Mattarella e Guido Crosetto in una lista di “russofobi”

Mercoledì il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha disposto la convocazione di Alexey Paramonov, l’ambasciatore russo in Italia, per contestare l’inclusione sua, del presidente della Repubblica Sergio Mattarella e del ministro della Difesa Guido Crosetto in una sezione del sito del ministero degli Esteri russo dedicata ai cosiddetti “russofobi”. In sostanza, si tratta di politici, funzionari e figure pubbliche che la Russia considera ostili.

Nei due elenchi in questione compaiono anche frasi pronunciate dalle persone citate nel 2025 e nel 2024, indicate come esempi di avversione verso la Russia. Per esempio, sono stati riportati stralci del discorso che Mattarella aveva tenuto a febbraio all’università di Marsiglia, quando aveva paragonato l’invasione russa dell’Ucraina alle guerre di conquista del Terzo Reich (la Germania nazista) in Europa negli anni Trenta e Quaranta. Come segno di ritorsione verso questa dichiarazione, a febbraio il gruppo russo di hacker NoName057(16) aveva attaccato diversi siti italiani.

Negli elenchi pubblicati dal ministero degli Esteri russo sono stati inseriti tra gli altri anche il presidente francese Emmanuel Macron, il cancelliere tedesco Friedrich Merz e il segretario generale della NATO, Mark Rutte.