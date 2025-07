A 83 anni, il presidente della Costa d’Avorio Alassane Ouattara si candiderà per il suo quarto mandato

Alassane Ouattara, il presidente della Costa d’Avorio, ha detto che si candiderà per il suo quarto mandato alle elezioni presidenziali in programma per il prossimo ottobre. Ouattara ha 83 anni, governa il paese dell’Africa occidentale dal 2011 e tutti i suoi principali oppositori sono stati dichiarati incandidabili: ha motivato la decisione di ripresentarsi sostenendo che la Costa d’Avorio stia attraversando una crisi economica e di sicurezza senza precedenti, che perciò andrebbe gestita da una persona con esperienza. Le opposizioni lo hanno contestato.

Ouattara era stato eletto per il suo terzo mandato nel novembre del 2020, dopo aver cambiato la Costituzione del paese per estendere i mandati presidenziali, e con un voto boicottato dalle opposizioni. Inizialmente aveva detto che non si sarebbe candidato, ma poi aveva cambiato idea in seguito alla morte del primo ministro Amadou Gon Coulibaly, considerato il suo successore. La Costa d’Avorio ha poco meno di 30 milioni di abitanti e una storia di elezioni caratterizzate da tensioni e violenze: nelle proteste contro la sua ultima elezione erano state uccise decine di persone.

