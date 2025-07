Al semestre aperto di medicina si sono iscritte 54mila persone: l’anno scorso avevano passato il test d’ingresso in 20mila

In base ai primi dati disponibili ai corsi universitari di medicina, odontoiatria e veterinaria con semestre aperto del nuovo anno accademico, il primo dopo la nuova riforma, si sono iscritte 64.825 persone: sono molte più delle 23.674 che si erano iscritte nel 2024/2025, dopo aver passato il test d’ingresso. Le persone che si sono iscritte a medicina e chirurgia risultano 54.313, contro le 61mila dell’anno scorso; altre 4.473 si sono iscritte a odontoiatria e 6.039 a veterinaria.

La riforma voluta dalla ministra dell’Università e della Ricerca Anna Maria Bernini per l’anno accademico 2025/2026 comporta appunto l’eliminazione del test d’ingresso che prevedeva 60 domande con 5 possibili soluzioni, e introduce invece un semestre con accesso libero a tutte le persone interessate; il numero di posti in realtà continua a essere limitato, ma la selezione viene spostata al termine del primo semestre. Nei primi sei mesi gli studenti frequenteranno tre corsi di materie comuni, e poi dovranno sostenere i tre relativi esami: i risultati permetteranno di accedere a una graduatoria nazionale stilata sulla base dei voti ottenuti. Chi non supera la selezione potrà iscriversi a un altro corso di laurea indicato al momento della prima iscrizione, mantenendo i crediti ottenuti nel primo semestre.

– Leggi anche: Le novità sull’accesso ai corsi universitari di medicina