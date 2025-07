Elisa Longo Borghini, la più forte ciclista italiana, si è ritirata dal Tour de France a causa di un’infezione gastrointestinale

La ciclista italiana Elisa Longo Borghini si è ritirata dal Tour de France Femmes (il Tour de France femminile) prima dell’inizio della terza tappa, con partenza da La Gacilly e arrivo ad Angers, a causa di un’infezione gastrointestinale. Considerata una delle favorite per la vittoria finale, Longo Borghini aveva avuto problemi già nelle prime due tappe, dopo le quali era 39esima in classifica generale con quasi tre minuti di ritardo dalla prima in classifica Kimberley Le Court Pienaar.

Poche settimane fa Longo Borghini aveva vinto per la seconda volta consecutiva il Giro d’Italia femminile, chiamato ufficialmente Giro d’Italia Women.

Longo Borghini ha 33 anni ed è una delle cicliste italiane più forti di sempre. In carriera ha vinto alcune importanti corse di un giorno come il Giro delle Fiandre (nel 2015 e nel 2024), la Strade Bianche (nel 2017) e soprattutto la Parigi-Roubaix nel 2022, oltre a due medaglie di bronzo alle Olimpiadi, nel 2016 e nel 2021. Da qualche mese gareggia per la squadra degli Emirati Arabi Uniti UAE Team ADQ, la controparte femminile dell’UAE Team Emirates XRG, la squadra dello sloveno Tadej Pogačar.