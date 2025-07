La compagnia aerea russa Aeroflot ha cancellato più di 50 voli a causa di un attacco informatico da parte di hacker filoucraini

La compagnia aerea russa Aeroflot ha cancellato più di 50 voli a causa di un attacco informatico rivendicato da un gruppo di hacker vicini alla causa ucraina. Le cancellazioni hanno interessato perlopiù rotte interne alla Russia, e almeno altri 10 voli hanno subìto ritardi. Aeroflot non ha fornito ulteriori dettagli sulla causa del problema né sui tempi necessari per risolverlo: le autorità russe hanno confermato l’attacco informatico e l’apertura di un’indagine.

L’attacco è stato rivendicato dal gruppo Silent Crow, che ha detto di aver collaborato con un gruppo di hacker bielorussi chiamato Cyber Partisans. In un comunicato diffuso da Silent Crow si legge «gloria all’Ucraina! Lunga vita alla Bielorussia!». Silent Crow aveva già rivendicato la responsabilità di altri attacchi informatici compiuti contro aziende russe, in ritorsione alla guerra in Ucraina in corso dal febbraio del 2022. Alcuni di questi avevano causato anche grosse perdite di dati: il gruppo aveva colpito un database immobiliare, una compagnia di telecomunicazioni statale, una grande compagnia assicurativa, e il dipartimento informatico del governo russo.