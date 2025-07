Un incendio ha raggiunto una spiaggia vicino a Villasimius, in Sardegna, e le persone sono dovute scappare in barca

Domenica si è sviluppato un incendio vicino a Punta Molentis, in Sardegna: le fiamme hanno raggiunto anche la spiaggia bloccando quasi tutte le vie d’uscita. Le persone sono state quindi soccorse con delle imbarcazionie la spiaggia è stata evacuata dal mare. Punta Molentis è vicina a Villasimius, una famosa località turistica della Sardegna. L’incendio, alimentato dal vento, ha interessato anche il parcheggio, bruciando diverse automobili. Non ci sono notizie di feriti. I soccorsi in barca sono stati effettuati dalla Capitaneria di porto, dalla Guardia costiera e dalla Guardia di finanza: al momento sono in corso le operazioni per spegnere l’incendio.