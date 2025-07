La Grecia ha chiesto aiuto all’Unione Europea per contenere cinque grandi incendi boschivi

La Grecia ha chiesto all’Unione Europea aiuti per tenere sotto controllo cinque grandi incendi boschivi, che si sono sviluppati negli ultimi giorni in diverse zone, compresa un’area a una trentina di chilometri a nord della capitale Atene. Le condizioni del meteo, con temperature molto alte a causa di un’ondata di calore e venti sostenuti, hanno favorito la diffusione delle fiamme su un’ampia porzione di territorio rendendo più difficili le attività dei vigili del fuoco. Circa duecento di loro sono impegnati nelle attività di contenimento con i pericoli che ne derivano: almeno sei vigili del fuoco sono stati ricoverati in ospedale con ustioni e problemi respiratori, dovuti all’inalazione dei fumi prodotti dagli incendi.

In alcuni casi gli incendi hanno reso necessaria l’evacuazione di decine di persone dalle loro abitazioni, sia per la pericolosità dell’aria densa di polveri e fumo, sia per il rischio che le loro case vadano a fuoco. Oltre agli incendi nell’Attica, la regione in cui si trova Atene, ci sono incendi sulle isole di Citèra, Eubèa e Creta.