Oggi ci sono scioperi nel settore aereo per quattro ore

Tra le 13 e le 17 di oggi sono in programma scioperi nel settore aereo da parte di diversi sindacati, che potrebbero avere conseguenze sui voli in partenza e in arrivo in Italia. Gli scioperi riguardano sia gli operatori di terra sia quelli di volo e, come avviene sempre in questi casi, ci sono alcuni voli garantiti che saranno gestiti anche nelle ore dello sciopero.

Il sindacato UILT-UIL ha proclamato uno sciopero del personale della compagnia aerea Volotea, con cui sono in corso da tempo trattative per un aumento degli stipendi. FLAI Trasporti e Servizi ha invece indetto lo sciopero nazionale per il personale che lavora in alcune aziende che forniscono assistenza ai passeggeri in aeroporto, gestisce i bagagli e le merci. Il sindacato CUB Trasporti ha invece proclamato lo sciopero nazionale chiedendo maggiori garanzie sull’utilizzo e sulla gestione dei dispositivi di protezione individuale, indennità per il lavoro notturno e per quello domenicale nonché una migliore gestione dei tempi tecnici necessari per il personale all’inizio e alla fine dei turni.

I voli in partenza prima delle 13 sono garantiti così come quelli che potrebbero partire in ritardo fino a mezz’ora dopo l’inizio dello sciopero. Sul proprio sito l’Ente nazionale per l’aviazione civile ha pubblicato l’elenco dei voli garantiti anche durante lo sciopero.